Ban tổ chức mắc sai lầm nghiêm trọng ở lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026

Sáng 27/10, lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 đã diễn ra tại Nhà hát London Palladium ở London (Anh). Nhưng trước khi sự kiện bắt đầu, ban tổ chức đã vướng vào một sự cố liên quan đến việc công bố thông tin trên website chính thức.

Ba bài viết công bố người thắng giải Quả bóng Vàng 2026 được đăng tải trên trang web chính thức của tạp chí France Football.

Cụ thể, chỉ vài giờ trước thời điểm công bố chủ nhân Quả bóng Vàng nam 2026, trang web của giải thưởng bất ngờ xuất hiện ba bài viết riêng biệt, lần lượt khẳng định Harry Kane, Kylian Mbappe và Lamine Yamal là người chiến thắng. Đáng chú ý, cả ba bài viết đều được đăng tải trên website chính thức của Quả bóng Vàng.

Theo BBC Sport, bài viết đầu tiên xuất hiện với nội dung công bố Harry Kane giành Quả bóng Vàng 2026. Bài viết này đề cập đến màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo Bayern Munich trong mùa giải 2025-2026, đặc biệt là khả năng ghi bàn và những thành tích cá nhân nổi bật.

Sau đó, trên website chính thức của Quả bóng Vàng 2026 tiếp tục xuất hiện thêm hai bài viết khác cũng có nội dung tương tự, nhưng người được vinh danh lại là Kylian Mbappe và Lamine Yamal. Điều đáng nói là cả ba bài viết đều được trình bày theo hướng khẳng định cầu thủ được nhắc đến đã giành giải thưởng, thay vì chỉ phân tích cơ hội chiến thắng.

Sự xuất hiện đồng thời của ba thông tin trái ngược nhau khiến nhiều người đặt câu hỏi về quy trình quản lý và kiểm soát nội dung trên website của ban tổ chức. Đặc biệt, sự cố xảy ra ngay trước lễ trao giải kỷ niệm 70 năm ra đời Quả bóng Vàng, thời điểm kết quả cuộc bình chọn đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ bóng đá thế giới.

Theo tờ Le Parisien của Pháp, những bài viết trên tồn tại khoảng 30 phút trước khi bị gỡ bỏ. Tuy nhiên, nhiều người đã kịp chụp lại màn hình và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Việc những hình ảnh này lan truyền nhanh chóng khiến thông tin về chủ nhân Quả bóng Vàng 2026 trở nên khó kiểm chứng trước giờ công bố chính thức.

Ban đầu, không ít ý kiến nghi ngờ kết quả cuộc bình chọn đã bị rò rỉ. Một số người cũng đặt câu hỏi liệu đây có phải là sự cố kỹ thuật hay có vấn đề trong quá trình quản lý thông tin. Trước những phản ứng trên, ban tổ chức Quả bóng Vàng đã nhanh chóng đăng thông báo giải thích trên hệ thống tường thuật trực tiếp chính thức của buổi lễ.

Theo đó, ban tổ chức xác nhận những nội dung xuất hiện trên website là các bài viết được chuẩn bị trước dành cho những ứng viên của giải thưởng. Đồng thời, đơn vị tổ chức khẳng định việc chuẩn bị trước các bài viết là nhằm phục vụ công tác truyền thông sau khi người chiến thắng được xác định.

“Những bài viết này được chuẩn bị trước cho tất cả ứng viên, đề phòng trường hợp họ giành chiến thắng. Chúng hoàn toàn không tiết lộ thứ hạng chung cuộc”, thông báo nêu rõ. Bên cạnh những nội dung dành cho ba ứng viên trên, BBC Sport còn phát hiện các bài viết tương tự liên quan đến Lionel Messi và một số ứng viên Quả bóng Vàng nữ.

Điều này phù hợp với lời giải thích rằng ban tổ chức đã chuẩn bị trước nội dung cho nhiều cầu thủ, thay vì chỉ dành riêng cho những người có khả năng giành giải cao nhất. Dù vậy, sự việc vẫn đặt ra câu hỏi về quy trình xuất bản thông tin, đặc biệt đối với một giải thưởng có sức ảnh hưởng lớn như Quả bóng Vàng.

Theo Daily Mail Sport, ban tổ chức đã xem xét sự cố và tiến hành tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc các bài viết được công bố trước thời điểm dự kiến. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân cụ thể. Vì vậy, chưa có cơ sở để khẳng định sự cố xuất phát từ lỗi kỹ thuật, sai sót của nhân sự hay hành động cố ý. Ban tổ chức cũng chưa công bố thông tin về việc xử lý cá nhân hoặc bộ phận chịu trách nhiệm.