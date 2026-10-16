Ban tổ chức Lễ hội Mường Lò 2026 dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã báo cáo những kết quả quan trọng trong công tác phát triển văn hóa, du lịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai trong thời gian qua.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho chuỗi hoạt động gắn kết Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đây là dịp tôn vinh các nghệ nhân, cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ các giá trị di sản quý báu của cha ông.

Thay mặt Ban tổ chức lễ hội, Đoàn đại biểu hứa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ luôn khắc ghi những lời dạy của Người trong công tác phát triển văn hóa, xây dựng đời sống mới, quyết tâm đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Lào Cai theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Sau lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã đến dâng hương, đặt vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ", dành phút tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Căng và đồn Nghĩa Lộ.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đã thành kính ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Hoạt động dâng hương thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, đồng thời tạo động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, khẳng định sức sống vượt thời gian của Di sản Nghệ thuật Xòe Thái trong đời sống cộng đồng.