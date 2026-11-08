Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam: Chấm điểm thí sinh theo cả hành trình

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 tại buổi họp báo sau chung kết. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi có những quy định, quy chế chặt chẽ. Ban tổ chức không chỉ đánh giá thí sinh ở nhan sắc mà còn xem xét những yếu tố khác, phù hợp với bốn giá trị cốt lõi của cuộc thi là Nhan sắc-Văn hóa-Trí tuệ -Cống hiến. Nếu chỉ nhìn vào nhan sắc thì chưa đủ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng, khán giả có thể dành nhiều thiện cảm cho một thí sinh thông qua phần trình diễn trên sân khấu, đặc biệt trong đêm chung kết. Tuy nhiên, Ban tổ chức và Ban giám khảo có điều kiện theo dõi, tiếp xúc và đánh giá các cô gái trong suốt hành trình tham gia cuộc thi.

Quá trình này không chỉ bao gồm những phần thi chính thức mà còn có các hoạt động tại nhà chung, việc thực hiện yêu cầu của Ban tổ chức, ý thức chấp hành nội quy, quy chế và cách ứng xử của thí sinh trong những tình huống khác nhau.

Các thí sinh đoạt giải được đánh giá theo cả quá trình.

Bên cạnh đó, Ban giám khảo gồm những thành viên có uy tín, kinh nghiệm, đánh giá thí sinh từ nhiều góc độ. Ban tổ chức có các tiểu ban chuyên môn như tiểu ban truyền thông, tiểu ban thí sinh và những bộ phận khác tham gia theo dõi, tổng hợp thông tin trong quá trình diễn ra cuộc thi. Việc lựa chọn các danh hiệu không chỉ dừng lại ở chấm điểm mà còn có quá trình trao đổi, hội ý, thảo luận trên cơ sở quy chế và những thông tin được ghi nhận.

“Có những cô gái rất đáng tiếc. Nhưng chúng ta phải lựa chọn người phù hợp nhất trong số rất nhiều người đẹp. Ngay cả trong Top 3, khi lựa chọn một người trở thành Hoa hậu, không có nghĩa chúng ta phủ nhận vẻ đẹp của hai Á hậu. Trên thực tế, có những điểm các Á hậu còn mạnh hơn Hoa hậu, nhưng khi nhìn nhận một cách tổng thể, chúng tôi thấy rằng người được lựa chọn làm Hoa hậu có sự phù hợp hơn. Vì vậy, kết quả cuối cùng là sự tổng hợp của nhiều yếu tố, không thể chỉ căn cứ vào một phần trình diễn hay những ấn tượng ban đầu. Ban tổ chức và Ban giám khảo chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình, bảo đảm tuân thủ quy chế, đồng thời cân nhắc thận trọng để tìm ra những gương mặt phù hợp nhất với các danh hiệu của Hoa hậu Việt Nam 2026” – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong khẳng định.

Chia sẻ về các hoạt động sắp tới của tân Hoa hậu và 2 Á hậu, ông Bùi Minh Thành (Hoàng Thành Media) cho biết, trong thời gian tới, Ban tổ chức sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác để triển khai thêm nhiều hoạt động dành cho Hoa hậu, Á hậu, các đại sứ và những người đẹp của cuộc thi, đặc biệt tại khu vực miền nam.

“Chúng tôi mong muốn cùng các bạn thực hiện nhiều hơn nữa những chương trình nhân ái, hoạt động xã hội và vì cộng đồng. Qua đó, mỗi người đẹp có thể đóng góp sức mình, lan tỏa tinh thần nhân văn và những giá trị tốt đẹp mà cuộc thi hướng tới” - ông Bùi Minh Thành nói.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, cao 1,71 m, có số đo ba vòng 79-58-88 cm. Cô là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường đại học Thủ đô Hà Nội. Đời thường, Yến Trang tự nhận ít nói và từng ngại đứng trước ống kính.

Chia sẻ về những dự định riêng cho bản thân, Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang cho biết, cô chưa có dự định riêng nào. Yến Trang chia sẻ, khi được xướng tên trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026, cô nghĩ mình cần có trách nhiệm hơn, cống hiến hết mình cho xã hội.

Hoa hậu và các Á hậu chia sẻ về dự định trong tương lai.

“Tôi chưa nghĩ đến việc sẽ làm gì cho bản thân, nhưng chắc chắn sẽ tiếp tục hoàn thiện để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Trong thời gian tới, tôi chờ sự sắp xếp và định hướng hoạt động từ Ban tổ chức. Tôi mong muốn có cơ hội tham gia các dự án nhân ái, đồng hành cùng Ban tổ chức, các bạn thí sinh để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Bên cạnh đó, tôi vẫn tiếp tục việc học tập, trau dồi kiến thức và rèn luyện bản thân để ngày càng hoàn thiện hơn”, Yến Trang nói.

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh cho biết, trong thời gian tới, cô mong muốn tiếp tục thực hiện dự án nhân ái của mình.

Cô cho rằng mình đã may mắn khi có điều kiện học tập, tiếp cận tri thức và nhận được nhiều cơ hội phát triển bản thân. Việc học không chỉ giúp tích lũy kiến thức mà còn đi kèm trách nhiệm sử dụng những điều đã học để đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Theo Trần Xuân Khánh Linh, học tập không chỉ là cách để tích lũy kiến thức cho bản thân mà còn là trách nhiệm để mình có thể sử dụng những kiến thức, khả năng đó tạo ra những đóng góp thiết thực cho xã hội. Điều đầu tiên cô muốn làm là sử dụng sức ảnh hưởng của mình để tham gia các hoạt động cộng đồng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và lòng nhân ái.

Nói về dự án nhân ái, Khánh Linh cho biết: “Tôi mong muốn tiếp tục triển khai dự án cộng đồng của mình, hướng đến việc mở rộng cơ hội học tập cho trẻ em vùng cao. Trong ba năm tới, mục tiêu của tôi là xây dựng khoảng 20 thư viện thông minh cho các em nhỏ vùng cao, để các em có thêm cơ hội học tập giống như những cơ hội mà em đã may mắn được nhận. Chính những cơ hội ấy đã mở ra cánh cửa để tôi có mặt tại Hoa hậu Việt Nam và giành danh hiệu Á hậu 1. Với sự đồng hành của Ban tổ chức, tôi có thể lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, gắn với các tiêu chí Nhan sắc-Văn hóa-Trí tuệ-Cống hiến mà cuộc thi hướng tới”.

Chia sẻ về đêm chung kết, Á hậu 2 Lê Phương Nghi cho biết, cô có một chút tiếc nuối khi dừng chân tại vị trí Á hậu 2, nhưng trên hết, cô cảm thấy biết ơn: “Tôi hoàn toàn tôn trọng sự đánh giá của ban giám khảo, bởi đó là kết quả của một hành trình làm việc rất tâm huyết và khách quan. Tôi tin rằng mỗi thí sinh đến với cuộc thi đều đã không ngừng nỗ lực, và tôi cũng vậy. Vì thế, khi đạt danh hiệu Á hậu 2, tôi có một chút tiếc nuối nhưng trên hết là sự biết ơn. Trong đêm thi vừa qua, tôi cảm nhận mình đã bứt phá hơn so với chính mình trước đó, nên tôi rất hài lòng với hành trình tại cuộc thi”.

Lê Phương Nghi cũng bày tỏ sự biết ơn ban tổ chức và những người đã đồng hành, cũng như trân trọng những khoảnh khắc đẹp mà mình có được tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.