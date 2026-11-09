Ban Tổ chức Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026 tri ân những đóng góp vào sự thành công của lễ hội

Tiếng đàn Tính, lời hát Then đang hiện diện trong nhiều không gian văn hóa ở Thái Nguyên. Âm điệu ấy vang lên trong sinh hoạt cộng đồng, các chương trình nghệ thuật tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, trên sân khấu giao lưu quốc tế và trong những lớp học dành cho người trẻ. Mỗi không gian có một cách tiếp cận riêng, cùng cho thấy sức sống của loại hình nghệ thuật đã gắn bó lâu đời với đời sống tinh thần của đồng bào Tày.