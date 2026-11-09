Ban Tổ chức Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026 tri ân những đóng góp vào sự thành công của lễ hội
Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu Thư cảm ơn của Ban Tổ chức Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026 gửi đến các đại biểu, đoàn nghệ nhân, tổ chức, cá nhân, cơ quan báo chí và nhân dân đã quan tâm, đồng hành, góp phần làm nên thành công cho lễ hội.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ban-to-chuc-festival-cong-chieng-gia-lai-2026-tri-an-nhung-dong-gop-vao-su-thanh-cong-cua-le-hoi-post604414.html