Ban Tổ chức Đại hội X GHPGVN khảo sát các hạng mục ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Phái đoàn có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II Trung ương; chư tôn đức Văn phòng II Trung ương; chư tôn đức Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM: Thượng tọa Thích Giác Dũng (Trợ lý Đại lão Hòa thượng Viện trưởng), Thượng tọa Thích Phước Lượng cùng chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện.

Kiểm tra, khảo sát và đưa ra phương án thiết trí lễ đài và các hạng mục phục vụ Đại hội một cách hợp lý

Theo đó, phái đoàn đã đến tại Đại giảng đường Minh Châu - khu vực lễ đài chính diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, để kiểm tra, khảo sát cũng như đưa ra các phương án thiết trí lễ đài một cách hợp lý. Các hạng mục như: sân khấu, màn hình led, khẩu hiệu, trang trí lễ đài, hội trường cũng được rà soát để có phương án thực hiện nhằm tạo nên sự trang nghiêm cho Đại hội.

Sau đó, phái đoàn đến khảo sát khu vực triển lãm (Thư viện Trí Quảng), các phòng họp dành cho Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự cùng khu vực nghỉ ngơi của chư tôn đức Ban Tổ chức trong những ngày diễn ra Đại hội tại Học viện.

Khảo sát khu vực nghỉ ngơi của chư tôn đức Ban Tổ chức trong những ngày diễn ra Đại hội tại Học viện

Việc khảo sát kỹ lưỡng từng hạng mục công trình thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, nhằm đảm bảo cho Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức vào ngày 5, 6, 7-11-2026 với 1.645 đại biểu chính thức tham dự diễn ra thành công tốt đẹp.

Được biết, chiều nay, tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội - thiền viện Quảng Đức, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM tổ chức buổi họp với Trung ương Giáo hội cùng các cơ quan hữu quan nhằm lắng nghe, thảo luận công tác phối hợp phục vụ Đại hội X GHPGVN.