Ban Tổ chức Đại hội X GHPGVN họp với các cơ quan chức năng về công tác phối hợp chuẩn bị đại hội

Công tác tổ chức đại hội, GHPGVN cần sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan chức năng

Tham dự có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN; đại diện Cục An ninh nội địa - Bộ Công an; Ban Tôn giáo Chính phủ, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM và các cơ quan hữu quan TP.HCM.

Theo báo cáo tại buổi họp, đến nay, công tác tổ chức Đại hội đã có đủ cơ sở pháp lý. Ban Tổ chức Đại hội đã được kiện toàn, đã thành lập các Ban chuyên môn như: Ban Văn hóa triển lãm, Ban An ninh, Ban Tài chính - Hậu cần, Ban Điều phối đại biểu… để phục vụ đại hội. Công tác đưa đón, lưu trú cho các đại biểu tham dự đại hội; thiết trí sân khấu, hội trường; banner, áp phích đang được thực hiện, triển khai cụ thể.

Thượng tá Phạm Khắc Nguyên, Phó Trưởng phòng thuộc Cục An ninh nội địa - Bộ Công an phát biểu tại buổi họp

Với các bài tham luận, đại hội kỳ này sẽ áp dụng chuyển đổi số nhằm giảm thiểu chi phí và truyền tải kịp thời các nội dung tới đại biểu.

Dự kiến, Ban Tổ chức Đại hội sẽ hoàn thành công tác lắp đặt âm thanh, ánh sáng, trang trí từ ngày 1 - 3-11; tổ chức họp báo vào chiều ngày 2-11; tổ chức đêm văn nghệ tuyên truyền tại Nhà hát Hòa Bình vào tối 3-11.

Dịp này, Ban Tổ chức Đại hội đã trao quyết định thành lập Tiểu ban tình nguyện viên phục vụ Lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới vào tối ngày 5-11, ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM phát biểu tại buổi họp

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2026-2031) được tổ chức vào ngày 5, 6, 7-11-2026, ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM với 1.645 đại biểu chính thức.

Sáng cùng ngày, tại Văn phòng II, chư tôn đức Văn phòng II đã có buổi họp với các vị Ni thuộc Phân ban Ni giới Trung ương nhằm lắng nghe, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của chư Ni xoay quanh việc đề xuất nhân sự giới thiệu vào tham gia nhiệm kỳ mới. Chư tôn đức sẽ trình kiến nghị của chư Ni lên lãnh đạo Trung ương Giáo hội, Ban Chỉ đạo Đại hội, Ban Nhân sự Đại hội.