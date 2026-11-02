Bản tình ca mùa thu giữa lòng Moskva

Đó là khoảnh khắc yên bình khi những thảm lá phong rụng rực rỡ trên các lối đi tại đại lộ Rozhdestvensky và các công viên trung tâm.

Dưới làn nước trong vắt của Hồ Patriarch, đàn vịt trời thong dong bơi lội, phản chiếu bóng cây đang thay lá cùng nhịp sống chậm rãi của người dân thủ đô.

Từ công viên Zaryadye, những vòm lá chuyển màu ôm lấy tháp Điện Kremlin và các mái vòm củ hành kiêu hãnh của nhà thờ Thánh Basil, tạo nên bức tranh phong cảnh vừa cổ kính vừa thơ mộng. Mùa thu Moskva không chỉ là sự thay đổi của thiên nhiên, mà còn là khúc giao hưởng dịu dàng của không gian và thời gian.

Cầu đi bộ bắc qua kênh Vodootvodny ở trung tâm Moskva, Nga. Công trình có lan can sắt trang trí và hệ thống đèn đường kiểu cổ điển, nổi bật giữa hàng cây đang chuyển sắc vàng, cam vào mùa thu. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Hàng cây cổ thụ dọc lối đi bộ trên Đồi Chim Sẻ chuyển màu vàng pha lẫn sắc xanh khi mùa thu đến. Thảm lá rụng phủ kín mặt đất, tạo thành khung cảnh đặc trưng của mùa thu nước Nga. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Tượng nhà thơ Sergei Yesenin được đặt trong công viên giữa đại lộ Tverskoy Boulevard ở trung tâm thủ đô Moskva. Những tán cây ngả vàng cùng các khóm hoa được chăm sóc cẩn thận tô điểm cho khu vực, tạo nên nét duyên dáng giữa lòng thành phố. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Lối đi bộ giữa hai hàng cây cổ thụ trên Đồi Chim Sẻ ở thủ đô Moskva vào mùa thu. Ánh nắng xuyên qua tán lá đang chuyển màu, chiếu xuống con đường phủ đầy lá vàng tạo nên vẻ đẹp lãng mạn cho cho mùa thu nước Nga. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Tòa nhà Kotelnicheskaya Embankment soi bóng bên dòng sông Moskva, nhìn từ khu vực bờ sông và cầu lân cận. Công trình kiến trúc mang phong cách Stalinist nổi bật giữa cảnh quan đô thị, thể hiện dấu ấn quy hoạch và kiến trúc Moskva thời kỳ giữa thế kỷ XX. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Quần thể Điện Kremlin và Nhà thờ Thánh Basil nhìn từ khu vực công viên Zaryadye, Moskva. Những bức tường gạch đỏ của Điện Kremlin cùng các mái vòm nhiều màu sắc của nhà thờ nổi bật giữa không gian cây xanh đang chuyển sắc vào mùa thu. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Đường phố ở trung tâm thủ đô Moskva vào mùa Thu. Hàng cây ven đường chuyển sang sắc đỏ, tạo điểm nhấn giữa những công trình kiến trúc đô thị. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Con đường rợp bóng cây trong công viên ở thủ đô Moskva khoác lên mình sắc vàng, xanh của mùa thu. Những chiếc ghế dài ven đường là nơi người dân dừng chân nghỉ ngơi, tận hưởng không khí trong lành giữa nhịp sống đô thị. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Người dân và du khách đi bộ trên ngõ Lavrushinsky, đường vào Nhà trưng bày Quốc gia Tretyakov ở thủ đô Moskva. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Người dân đi dạo trên con đường rợp bóng cây tại thủ đô Moskva, Nga, trong những ngày thu. Sắc lá vàng, cam đan xen cùng ánh nắng xuyên qua vòm cây tạo nên không gian thơ mộng, làm dịu nhịp sống thường nhật của thành phố. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Người dân và du khách tản bộ dưới những tán cây đang chuyển màu vàng, xanh, đỏ tại một công viên ở thủ đô Moskva, Nga. Những thảm lá mùa thu tạo nên khung cảnh thơ mộng, thu hút người dân và du khách đến tham quan, thư giãn. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Cầu bắc qua sông Moskva với tầm nhìn về khu vực Điện Kremlin, trung tâm chính trị và lịch sử của Nga. Phía sau cây cầu là những tòa tháp gạch đỏ đặc trưng của quần thể kiến trúc lâu đời, tạo nên đường chân trời nổi bật bên dòng sông. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Thiếu nữ Nga tản bộ trên con đường rực sắc vàng của mùa thu trên Đồi Chim Sẻ. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Đài tưởng niệm các Anh hùng trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất, tọa lạc tại đồi Poklonnaya thuộc Công viên Chiến thắng ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Tòa nhà cao tầng Kotelnicheskaya Embankment bên bờ sông Moskva, một trong bảy công trình kiến trúc chọc trời nổi tiếng được xây dựng dưới thời Liên Xô. Công trình hoàn thành năm 1952, nổi bật với tháp trung tâm cao vút và các khối nhà kéo dài dọc bờ sông. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN