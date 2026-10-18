BẢN TIN XÂY DỰNG ĐẢNG LÀO CAI

PODCAST: XÂY DỰNG ĐẢNG

Thời gian: 12–18/10/2026

NHẠC HIỆU

Mic 1: Kính chào quý vị và các bạn! Quý vị đang nghe Podcast – Bản tin Chuyển đổi số Lào Cai, phát trên Báo điện tử ngày 18/10/2026.

Thưa quý vị và các bạn! Trong tuần qua, công tác xây dựng Đảng của tỉnh Lào Cai tập trung vào việc quán triệt, triển khai nghị quyết của Trung ương; kiện toàn tổ chức, cán bộ; nâng cao chất lượng tham mưu, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Những hoạt động này góp phần cụ thể hóa chủ trương thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương. Sau đây là những tin tức nổi bật trong Bản tin công tác xây dựng Đảng của Báo Lào Cai.

NHẠC CẮT

Tin1 (Mic 2)

LÀO CAI THAM DỰ HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4

Sáng 16/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tại điểm cầu tỉnh Lào Cai, đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, dự và chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện các cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, quán triệt 6 chuyên đề, tập trung vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; quy định về đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh; chiến lược thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài; đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027.

Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng, tạo cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch phù hợp thực tiễn, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện.

Tin 2 (Mic 1)

BÍ THƯ TỈNH ỦY DƯƠNG QUỐC HUY DỰ GẶP MẶT CÁC CƠ QUAN THAM MƯU, GIÚP VIỆC TỈNH ỦY

Chiều 16/10, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức gặp mặt nhân ngày truyền thống các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự chương trình.

Buổi gặp mặt là dịp ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Trong bối cảnh tỉnh triển khai nhiều nhiệm vụ mới, các cơ quan tham mưu, giúp việc cần tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tổng hợp và phối hợp.

Trọng tâm là nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, cán bộ; gắn công tác tham mưu với theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

TIN 3 (Mic 2)

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Sáng 13/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Trong đó, đồng chí Trần Quang Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trấn Yên, thôi giữ các chức vụ hiện tại và được phân công, điều động tham gia Ban Nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Việc phân công, bố trí cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát huy năng lực, kinh nghiệm và nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh.

NHẠC CẮT

TIN 4 (Mic 1)

BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO 102 CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢN LÝ

Sáng 14/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2026.

Chương trình tập trung cập nhật kiến thức về tư duy chiến lược, năng lực lãnh đạo, quản lý, hoạch định và thực thi chính sách công; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ có điều kiện nâng cao năng lực, phương pháp làm việc và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

TIN 5 (Mic 2)

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Chiều 14/10, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số – thực tiễn và yêu cầu đặt ra đối với tỉnh Lào Cai thời gian tới”.

Các đại biểu tập trung trao đổi về những vấn đề đặt ra trong môi trường thông tin số; đề xuất giải pháp nâng cao năng lực nhận diện, xử lý thông tin sai lệch, tăng cường cung cấp thông tin chính thống và đổi mới phương thức tuyên truyền.

Hội thảo góp phần cung cấp cơ sở thực tiễn để tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Tin 6 (Mic 1)

ĐẢNG ỦY HĐND TỈNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV/2026

Ngày 12/10, Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng, Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh tổ chức 13 cuộc giám sát, 8 cuộc khảo sát; gửi 247 kiến nghị đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thời gian tới, Đảng ủy HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tham mưu, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Việc phân công công việc cần gắn với trách nhiệm, thời hạn và kết quả cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

NHẠC CẮT

Tin 7 (Mic 2)

LÀO CAI THÔNG BÁO THI LỰA CHỌN NHÂN SỰ GIỚI THIỆU ỨNG CỬ CHỨC DANH BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN

Ngày 13/10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai thông báo việc thi lựa chọn nhân sự để giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2025–2030. Thời hạn nộp hồ sơ theo thông báo là ngày 20/10/2026.

Việc lựa chọn nhân sự gắn với yêu cầu đổi mới công tác cán bộ, bảo đảm tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình theo quy định. Đối với người đứng đầu tổ chức Đoàn, yêu cầu đặt ra là có bản lĩnh chính trị, năng lực tập hợp thanh niên, khả năng tổ chức phong trào và triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác Đoàn, Hội.

Thông tin về quy trình lựa chọn nhân sự góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch, tạo cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét, lựa chọn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tin 8 (Mic 1)

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH LÀO CAI KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

Chiều 16/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 6, khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030, nhằm xem xét, thực hiện công tác kiện toàn tổ chức và nhân sự.

Tại hội nghị, các đại biểu xem xét công tác nhân sự; đồng chí Nguyễn Thị Ngà được kiện toàn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2025–2030.

Việc kiện toàn tổ chức, nhân sự góp phần bảo đảm hoạt động của Mặt trận liên tục, đáp ứng yêu cầu tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Tin 9 (Mic 2)

HƠN 62.000 NGƯỜI THAM GIA CUỘC THI TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM

Ngày 12/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026–2031. Cuộc thi thu hút hơn 62.000 người tham gia.

Hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị quyết đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; đồng thời đổi mới phương thức tuyên truyền thông qua nền tảng số.

Nội dung cuộc thi tập trung vào vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Kết quả cuộc thi cho thấy khả năng mở rộng phạm vi tiếp cận của hình thức tuyên truyền trực tuyến. Thời gian tới, việc kết hợp phương thức số với tuyên truyền trực tiếp tiếp tục là giải pháp cần thiết để đưa nghị quyết đến gần hơn với cán bộ, hội viên và Nhân dân.

NHẠC CẮT

TIN 10 (Mic 1)

TỪ NGHỊ QUYẾT ĐẾN HÀNH ĐỘNG: DẤU ẤN “6 RÕ”

Thưa quý vị và các bạn! Xác định rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, nguyên tắc “6 rõ” đang từng bước phát huy hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại Lào Cai. Tinh thần này góp phần nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu; đồng thời thúc đẩy tiến độ giải quyết công việc, tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả, hết 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 9,09%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 16.000 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước.

Năm 2026, xã Púng Luông được giao thu ngân sách 22 tỷ đồng. Sau 9 tháng, địa phương đã thu 29 tỷ đồng, vượt dự toán được giao. Kết quả này có được nhờ phân công rõ nhiệm vụ, bám sát tiến độ. Đồng chí GIÀNG A VỪ, Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông cho biết:

Băng: (xác định cụ thể từng nguồn thu, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận phụ trách và thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện)

Tại xã Mù Cang Chải, việc gắn trách nhiệm cán bộ với từng địa bàn đã góp phần đưa tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đạt 79%, vượt tiến độ kế hoạch. Đồng chí GIÀNG A CÂU, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải thông tin:

Băng: (chúng tôi tổ chức rất là cụ thể, chi tiết và đặc biệt là thực hiện theo cái tinh thần 6 rõ tỉnh triển khai, nêu cao trách nhiệm của các đồng chí trong ban chấp hành phụ trách từng thôn, trực tiếp xuống cơ sở nắm tình hình)

Ở cấp tỉnh, tinh thần “6 rõ” gắn với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Từ tháng 7, tỉnh triển khai cơ chế “luồng xanh thủ tục hành chính”, hướng tới giảm 50% thời gian giải quyết hồ sơ đầu tư hoặc xử lý trong 24 giờ. Ông CHU HOÀNG SƠN, Phó Giám đốc sở Tài chính, tỉnh Lào Cai cho biết:

Băng: (Luôn luôn tạo điều kiện bằng các cái hành lang pháp lý, cơ chế thông thoáng để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp ngày càng nhiều cho cái ngân sách của Nhà nước ở địa phương)

Những con số tăng trưởng, thu ngân sách hay giải ngân vốn đầu tư công là thước đo quan trọng. Nhưng yêu cầu cao hơn là chuyển biến thực chất trong kỷ luật thực thi công vụ, hiệu quả sử dụng nguồn lực và chất lượng phục vụ Nhân dân. Đồng chí DƯƠNG QUỐC HUY, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai yêu cầu:

Băng: (các cấp, ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả; tạo chuyển biến thực chất trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026)

“6 rõ” chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mỗi nhiệm vụ đều có người chịu trách nhiệm, có thời hạn hoàn thành và có sản phẩm kiểm chứng. Đó cũng là yêu cầu để Lào Cai tiếp tục đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những kết quả cụ thể, đo đếm được từ mỗi cơ quan, đơn vị của tỉnh đến cơ sở.

NHẠC CẮT

Mic 2: Thưa quý vị và các bạn! Từ quán triệt nghị quyết, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đến đổi mới công tác tư tưởng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các hoạt động trong tuần cho thấy nhiều nhiệm vụ đang được triển khai nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai.

Yêu cầu đặt ra là tiếp tục cụ thể hóa chủ trương thành hành động, gắn trách nhiệm với kết quả và lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo.

Bản tin công tác xây dựng Đảng của Báo Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!