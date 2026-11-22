Bản tin VHTTDL: Từ dữ liệu quản lý đến sản phẩm văn hóa trên môi trường số
Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú: 871 hồ sơ được trình Hội đồng cấp Nhà nước; “Muôn sắc Việt Nam”: Kết nối di sản, lan tỏa bản sắc văn hóa Việt; Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: 48 môn thi đấu, hướng tới những mục tiêu mới; Từ dữ liệu quản lý đến sản phẩm văn hóa trên môi trường số… là những tin tức nổi bật trong tuần.
Nguồn Bộ VHTTDL: https://bvhttdl.gov.vn/ban-tin-vhttdl-tu-du-lieu-quan-ly-den-san-pham-van-hoa-tren-moi-truong-so-20260228171221564.htm