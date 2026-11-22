Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Mậu Lâm năm 2026, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, không chỉ có sân khấu và cờ hoa. Tại sân vận động xã, người ta gặp những câu chuyện mà mỗi thôn mang ra kể bằng phong tục tập quán, nét văn hoá của đồng bào dân tộc mình.