Bản tin V-biz 21h: Châu Bùi cùng 'dàn sao' đón Halloween, Hồng Ngọc, Thu Minh và Đoan Trang kỷ niệm 30 năm tình bạn

Lễ Halloween cận kề, các nghệ sĩ Việt thi nhau khoe loạt khoảnh khắc hóa trang độc đáo. Trong đó, Châu Bùi cùng các "sao Việt" từ Sao nhập ngũ đã quyết định "đổi nghề", chuyển "hộ khẩu" sang Neverland để đón Halloween năm nay.

Châu Bùi cho hay: "Không biết mọi người thế nào. chứ tôi thấy sau chương trình Sao nhập ngũ, cả đội chưa ai muốn giải tán nên lại kiếm cớ Halloween để tụ tập". Bộ ảnh của dàn nghệ sĩ đã nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

MC Liêu Hà Trinh cũng tung bộ ảnh kỷ niệm Halloween đầu tiên của gia đình. Cô dí dỏm chia sẻ trên trang cá nhân: "Sau này, con sẽ hiểu, tất cả những gì mẹ làm đều vì mẹ ham vui".

Bộ ba nữ ca sĩ đình đám Hồng Ngọc, Thu Minh và Đoan Trang vừa kỷ niệm tình bạn gần 30 năm. Hồng Ngọc tiết lộ, cả ba quen biết nhau từ các cuộc thi ca hát, rồi những năm tháng hát phòng trà, gần như ngày nào cũng gặp mặt.

Hồng Ngọc xúc động chia sẻ: "Thời gian trôi qua, rồi giờ mỗi người một cuộc sống riêng, chồng con lành, giàu có khá giả và một sự thành công nhất định trong lòng khán giả của mình. Thiệt là vui khi sau gần 30 năm, những người bạn già ngày ấy lại có dịp ngồi bên nhau, ôn lại biết bao kỷ niệm của một thời "trẻ trâu" mà có những điều chỉ ba đứa biết. Gần 30 năm, vẫn giữ được sự thương và trân trọng dành cho nhau. Đó cũng là một điều thật đẹp trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi".

Gia đình Thu Trang và Tiến Luật cùng với Khả Như và Huỳnh Phương chia sẻ loạt khoảnh khắc đi du lịch cùng nhau. Thu Trang cũng khoe rằng: "Lâu rồi mới dắt Andy trở lại Safari Phú Quốc. Mọi thứ đều y như cũ, chỉ khác là anh "kép nhí" cao hơn và gia đình tôi có tổng cộng 5 thành viên".

Trong khi đó, nữ diễn viên Trúc Anh (Mắt biếc) sẽ tái xuất màn ảnh rộng với Đặc công rừng sác. Sau khoảng thời gian rèn luyện và chăm chỉ lấy lại vóc dáng, Trúc Anh ngày càng thon gọn. Cô nhận được nhiều sự động viên từ khán giả cho lần trở lại này.

Quỳnh Anh Shyn khoe ảnh hậu trường khi cùng Bích Phương, Mỹ Mỹ và Vũ Thảo My góp mặt trong MV Cô bé ơi của Tăng Duy Tân. Sự xuất hiện của Bích Phương trong MV nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Do Tăng Duy Tân và Bích Phương liên tục vướng nghi vấn hẹn hò khi nhiều lần để lộ những tương tác thân thiết, khiến dân tình không khỏi tò mò về mối quan hệ ngoài đời.

Giọng ca Thỏ Da Lab được các fan khen ngợi khi anh chia sẻ ảnh đời thường. Sau Anh trai vượt ngàn chông gai, nam ca sĩ trở thành giọng ca được khán giả yêu mến hơn.