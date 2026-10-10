Bản tin tổng hợp tuần: Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Bản tin tổng hợp được xuất bản vào thứ 7 hằng tuần trên chuyên mục Tư liệu - Hồ sơ và được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, nền tảng số của Báo Quân đội nhân dân.

* Tin trong nước

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV: Nâng cao hiệu quả thực thi nghị quyết

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 5-10 đến ngày 8-10 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, chỉ đạo, có bài phát biểu quan trọng khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: ANH SƠN

Link các tin liên quan:

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày làm việc thứ tư và bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Cộng hòa Panama

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Panama

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác

Việt Nam - Panama: Hai cửa ngõ, hai nhịp cầu kết nối

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát triển không gian Bắc Hưng Hải xanh, sạch, văn minh, hiện đại

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xây dựng LLVT Thủ đô "tinh, gọn, mạnh", cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ ngày 8 đến 9-10 và thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 9 đến 10-10.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith hội đàm. Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào và Campuchia. Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với hai nước láng giềng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” Việt Nam-Lào và quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam-Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: TTXVN

Link các tin liên quan:

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức Lào và Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường thăm chính thức Lào và Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu thăm chính thức Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào dâng hoa tưởng niệm các vị lãnh tụ hai nước

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, làm việc với Công ty Unitel

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào “được nuôi dưỡng từ nhân dân”

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thủ đô Phnom Penh, bắt đầu thăm chính thức Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary

Đưa hợp tác kinh tế Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Phó thủ tướng Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội

Chiều 9-10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Ảnh: LÂM HIỂN

Link nội dung đầy đủ và các tin liên quan:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình “Kết nối yêu thương”

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam

* Tin Quân sự-Quốc phòng

Đưa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào ngày càng “gắn kết chiến lược”

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8-10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến với Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến với Đại tướng Khamliang Outhakaysone.

Link nội dung đầy đủ và các tin liên quan:

Đưa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào ngày càng “gắn kết chiến lược”

Triển khai hiệu quả hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Cục Tuyên huấn và một số cơ quan, đơn vị

Chiều 9-10, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) làm việc với Cục Tuyên huấn và một số cơ quan, đơn vị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị.

Link nội dung đầy đủ và các tin liên quan:

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Cục Tuyên huấn và một số cơ quan, đơn vị

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Các hoạt động khác của các đồng chí lãnh đạo Quân đội

Trong tuần qua còn có nhiều hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Link nội dung đầy đủ và các tin liên quan:

Thượng tướng Phạm Hoài Nam chủ trì Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Thượng tướng Phạm Hoài Nam dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Tổng công ty Sông Thu

Bộ Quốc phòng triển khai mạng thông tin di động quân sự dùng riêng

Việt Nam tham dự Hội nghị Tư lệnh Lục quân tại Australia

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các nhà trường thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng ủy Quân khu 3 và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3

Kỷ niệm 72 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954 / 10-10-2026)

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 / 10-10-2026), Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, khẳng định ý nghĩa, giá trị to lớn của ngày Thủ đô hoàn toàn được giải phóng.

Khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô trước cổng trụ sở HĐND, UBND TP Hà Nội. Ảnh: BẢO KHÁNH

Link các tin liên quan:

Lần đầu tiên Hà Nội có pháo hoa nước trong đêm mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Chương trình nghệ thuật đặc biệt dành cho tuổi thơ diễn ra đúng Ngày giải phóng Thủ đô

3 bộ phim điện ảnh đặc sắc chiếu miễn phí dịp 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

“Thời khắc” - Dấu ấn mới trong công nghiệp văn hóa của sân khấu Thủ đô

Hà Nội: Khẩn trương hoàn thành các trận địa bắn pháo hoa phục vụ kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội khánh thành, khởi công 18 công trình, dự án chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội rợp sắc cờ hoa chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội từ mùa thu giải phóng đến tầm nhìn trăm năm

Tiếp quản Thủ đô - thắng lợi của nghệ thuật lãnh đạo, tổ chức và phát huy sức mạnh nhân dân

Tiếp tục phát huy cơ chế, chính sách đặc thù, tạo động lực phát triển cho Thủ đô

* Tin quốc tế

Lào kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước

Ngày 5-10, tại Tòa nhà Quốc hội Lào ở thủ đô Vientiane, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc, dưới sự chủ trì của Quyền Chủ tịch Quốc hội Lào, bà Sounthone Xayachak. Tham dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào; các thành viên Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa X cùng đông đảo đại biểu khách mời.

Sau Lễ khai mạc, Quốc hội khóa X đã tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao của nhà nước. Với 100% số phiếu tán thành, các đại biểu Quốc hội đã bầu ông Sonexay Siphandone giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa X. Cũng sau Lễ khai mạc, Quốc hội khóa X đã biểu quyết nhất trí cao phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Lào khóa X Sonexay Siphandone (bên phải) tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasit. Ảnh: TTXVN

Link nội dung đầy đủ:

Lào kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Nguy cơ nhiều cử tri phe Cộng hòa không đi bỏ phiếu giữa kỳ

The New York Times (NYT) ngày 8-10 cho biết, khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ chỉ còn khoảng 4 tuần, Đảng Cộng hòa đang phải đối mặt nguy cơ một bộ phận cử tri từng ủng hộ Tổng thống Donald Trump không tham gia bỏ phiếu, thay vì chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Hội nghị Đảng Cộng hòa về bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Dallas, Texas. Ảnh: Reuters

Link nội dung đầy đủ và các tin liên quan:

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Nguy cơ nhiều cử tri phe Cộng hoà không đi bỏ phiếu giữa kỳ

Những điểm đặc biệt trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Sức ép gia tăng lên Đảng Cộng hòa

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latin chuyển hướng sang Đảng Dân chủ

Triều Tiên cam kết làm sâu sắc quan hệ với Nga

Theo Yonhap, ngày 7-10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết làm sâu sắc quan hệ với Nga, đồng thời khẳng định "sự ủng hộ kiên định" của Bình Nhưỡng đối với Tổng thống Vladimir Putin và Moscow.

Link nội dung đầy đủ:

Triều Tiên cam kết làm sâu sắc quan hệ với Nga

Phái đoàn Ukraine và đại diện châu Âu họp tại Mỹ tìm cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Mỹ thông báo tổ chức cuộc gặp với đại diện Ukraine và các nước châu Âu tại Miami (bang Florida) trong hai ngày 9 và 10-10, nhằm trao đổi các ý tưởng và đề xuất mới thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình.

Link nội dung đầy đủ:

Phái đoàn Ukraine và đại diện châu Âu họp tại Mỹ tìm cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Iran kiên quyết không từ bỏ làm giàu urani

Iran tuyên bố sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hay bàn giao lượng urani dự trữ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.

Link nội dung đầy đủ:

Iran kiên quyết không từ bỏ làm giàu urani