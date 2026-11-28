Bản tin tổng hợp được xuất bản vào thứ 7 hằng tuần trên chuyên mục Tư liệu - Hồ sơ và được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, nền tảng số của Báo Quân đội nhân dân Điện tử.

* Tin trong nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng 26-11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: TTXVN

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ Quốc phòng và các cơ quan Trung ương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thống đốc Saint Petersburg (Liên bang Nga)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu dự Đại hội Hội Người mù Việt Nam lần thứ XI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Bhutan tại Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ Quốc phòng và các cơ quan Trung ương

Mỗi bước phát triển của Thủ đô phải nâng chất lượng sống của người dân và gìn giữ những giá trị làm nên Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định nghỉ hưu đối với cán bộ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam

Ngày 27-11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV-12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ 11 (ACMECS-11).

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: VIỆT TRUNG

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Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đưa Việt Nam trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư quốc tế

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phát triển ngành dầu khí hiện đại, đồng bộ và tự chủ

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nhận diện rõ, đánh giá khách quan các nguồn lực phát triển của đất nước

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Xây dựng nghị quyết, chương trình hành động của Chính phủ theo tinh thần tích hợp

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua phải được tổ chức thi hành kịp thời

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên các nạn nhân vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công hai dự án lớn tại Hải Phòng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tập trung huy động đầy đủ nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ trao Huy hiệu Đảng tại Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai tại TP Hồ Chí Minh

Chiều 23-11, tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh thuộc đơn vị bầu cử số 12 tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh thuộc đơn vị bầu cử số 12 tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai. Ảnh: qdnd.vn

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai tại TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh

Xem xét tăng chế độ cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã

Chủ tịch Quốc hội ký ban hành 3 nghị quyết của Quốc hội

Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Sáng 24-11, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946 / 24-11-2026).

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Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Cội nguồn Ngày Văn hóa Việt Nam và sức sống trường tồn của dân tộc

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Văn hóa giữ cho đất nước trường tồn

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”

TP Hồ Chí Minh: Sôi động các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

LLVT Quân khu 3 tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Khai mạc Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11

Sáng 27-11, Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 11 đã khai mạc tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Lê Mạnh Hùng.

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Khai mạc Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11

Năm Chủ tịch CPTPP 2026 của Việt Nam ghi nhận số lượng kỷ lục các văn kiện được thông qua

Phiên toàn thể Quan chức cấp cao CPTPP

Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - EU

Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với các thành viên CPTPP và EU

* Tin Quân sự-Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương

Chiều 24-11, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương mở rộng.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị. Ảnh: qdnd.vn

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Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Phó thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga

Đại tướng Phan Văn Giang gửi Thư chúc mừng Ngày truyền thống Xí nghiệp 9 (Tổng công ty 319)

Gặp mặt các đồng chí cán bộ Quân đội là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII được nhận quyết định nghỉ hưu

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

Sáng 26-11, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tiếp xúc cử tri xã Bình Hiệp sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh:qdnd.vn

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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh: Phát huy truyền thống, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra tiến độ nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82

Diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững bảo vệ Thủ đô Hà Nội

Sáng 26-11, Ban chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững bảo vệ Thủ đô Hà Nội. Cuộc diễn tập tác chiến lần này nhằm kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tổ chức chuẩn bị, thực hành tác chiến phòng không bảo vệ Thủ đô. Đồng thời kiểm chứng tính khả thi đối với các kế hoạch tác chiến; qua đó tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện tư duy lý luận, phương thức tổ chức và vận dụng nghệ thuật tác chiến phòng không trong điều kiện chiến tranh hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan khí tài tại diễn tập. Ảnh: qdnd.vn

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Khai mạc diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững bảo vệ Thủ đô Hà Nội

Giăng “lưới lửa” diệt các mục tiêu bay

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra, chỉ đạo diễn tập thực binh bắn đạn thật tác chiến Vòm phòng không bền vững bảo vệ Thủ đô

Các hoạt động khác của các đồng chí lãnh đạo Quân đội

Trong tuần qua còn có nhiều hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

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Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp

Sẵn sàng cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026

Bộ Quốc phòng phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam

Thượng tướng Lê Quang Đạo dự Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027 của Đảng ủy Văn phòng Bộ Quốc phòng

Trung tướng Lê Văn Hướng kiểm tra các nhà trường thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật

Chuẩn bị chu đáo cho kiểm tra toàn diện thực hiện nhiệm vụ năm 2026

Tham gia ý kiến xây dựng Báo cáo tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2026

* Tin quốc tế

Mỹ và NATO thảo luận về xung đột tại Ukraine và Iran

Trong cuộc gặp bất thường diễn ra tối 25-11 tại khu phức hợp Mar-a-Lago, bang Florida (Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine và Iran cũng như tăng cường năng lực quốc phòng của liên minh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), ngày 8-7-2026. Ảnh: Reuter

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Mỹ và NATO thảo luận về xung đột tại Ukraine và Iran

Vòng đàm phán Nga - Mỹ - Ukraine tiếp theo có thể diễn ra tại UAE

Mỹ trừng phạt mạng lưới tài chính ngầm của Iran

Mỹ cân nhắc đưa binh sĩ trở lại Syria

Singapore phối hợp với Mỹ kiểm soát hoạt động trung chuyển chip AI

Mỹ công bố thêm 84.000 hồ sơ về vụ khủng bố 11-9

Mỹ: Hàng nghìn chuyến bay của Delta Air Lines bị chậm do sự cố

Mỹ: Hệ thống thông tin tình báo nguồn mở của CIA bị tấn công

Bất đồng về ngân sách và hỗ trợ Ukraine phủ bóng Hội nghị thượng đỉnh EU

Nga, Belarus thống nhất chương trình phối hợp chính sách đối ngoại giai đoạn 2027-2029

Ngày 25-11, Ngoại trưởng Belarus Maxim Ryzhenkov và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã ký chương trình hành động phối hợp trong lĩnh vực chính sách đối ngoại giai đoạn 2027-2029.

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Nga, Belarus thống nhất chương trình phối hợp chính sách đối ngoại giai đoạn 2027-2029

Tổng thống V.Putin: Nga đã ổn định thị trường nhiên liệu trong nước

Triều Tiên thúc đẩy triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật cho nhiều nhiệm vụ quân sự

Phát biểu trong khuôn khổ chuyến thị sát các cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân và viện nghiên cứu vũ khí hạt nhân, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un yêu cầu mở rộng khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong nhiều nhiệm vụ quân sự khác nhau.

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Triều Tiên thúc đẩy triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật cho nhiều nhiệm vụ quân sự

Triều Tiên trục xuất đại diện ngoại giao của Thụy Sĩ

Triều Tiên xem xét đóng cửa văn phòng ngoại giao Thụy Sĩ tại Bình Nhưỡng

Triều Tiên tuyên bố chính sách quân sự mang tính phòng thủ

Trung Quốc lần đầu đưa phi hành gia nước ngoài lên trạm vũ trụ

Ngày 25-11, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-24 (Shenzhou-24), đưa 3 nhà du hành lên Trạm vũ trụ Thiên Cung, trong đó có nhà du hành người Pakistan. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa nhà du hành nước ngoài lên trạm vũ trụ này.

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Trung Quốc lần đầu đưa phi hành gia nước ngoài lên trạm vũ trụ