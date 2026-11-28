Bản tin tổng hợp tuần: Vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào
Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bản tin tổng hợp tuần qua, với những thông tin nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh….
Bản tin tổng hợp được xuất bản vào thứ 7 hằng tuần trên chuyên mục Tư liệu - Hồ sơ và được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, nền tảng số của Báo Quân đội nhân dân Điện tử.
* Tin trong nước
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031
Sáng 26-11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ Quốc phòng và các cơ quan Trung ương
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thống đốc Saint Petersburg (Liên bang Nga)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu dự Đại hội Hội Người mù Việt Nam lần thứ XI
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Bhutan tại Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ Quốc phòng và các cơ quan Trung ương
Mỗi bước phát triển của Thủ đô phải nâng chất lượng sống của người dân và gìn giữ những giá trị làm nên Hà Nội
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định nghỉ hưu đối với cán bộ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam
Ngày 27-11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV-12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ 11 (ACMECS-11).
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Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đưa Việt Nam trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư quốc tế
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phát triển ngành dầu khí hiện đại, đồng bộ và tự chủ
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nhận diện rõ, đánh giá khách quan các nguồn lực phát triển của đất nước
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Xây dựng nghị quyết, chương trình hành động của Chính phủ theo tinh thần tích hợp
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua phải được tổ chức thi hành kịp thời
Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên các nạn nhân vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công hai dự án lớn tại Hải Phòng
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tập trung huy động đầy đủ nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ trao Huy hiệu Đảng tại Hải Phòng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai tại TP Hồ Chí Minh
Chiều 23-11, tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh thuộc đơn vị bầu cử số 12 tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai tại TP Hồ Chí Minh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh
Xem xét tăng chế độ cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã
Chủ tịch Quốc hội ký ban hành 3 nghị quyết của Quốc hội
Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất
Sáng 24-11, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946 / 24-11-2026).
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Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất
Cội nguồn Ngày Văn hóa Việt Nam và sức sống trường tồn của dân tộc
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Văn hóa giữ cho đất nước trường tồn
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”
TP Hồ Chí Minh: Sôi động các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4
LLVT Quân khu 3 tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam
Khai mạc Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11
Sáng 27-11, Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 11 đã khai mạc tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Lê Mạnh Hùng.
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Khai mạc Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11
Năm Chủ tịch CPTPP 2026 của Việt Nam ghi nhận số lượng kỷ lục các văn kiện được thông qua
Phiên toàn thể Quan chức cấp cao CPTPP
Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - EU
Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với các thành viên CPTPP và EU
* Tin Quân sự-Quốc phòng
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương
Chiều 24-11, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương mở rộng.
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Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Phó thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga
Đại tướng Phan Văn Giang gửi Thư chúc mừng Ngày truyền thống Xí nghiệp 9 (Tổng công ty 319)
Gặp mặt các đồng chí cán bộ Quân đội là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII được nhận quyết định nghỉ hưu
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
Sáng 26-11, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tiếp xúc cử tri xã Bình Hiệp sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.
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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh: Phát huy truyền thống, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra tiến độ nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82
Diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững bảo vệ Thủ đô Hà Nội
Sáng 26-11, Ban chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững bảo vệ Thủ đô Hà Nội. Cuộc diễn tập tác chiến lần này nhằm kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tổ chức chuẩn bị, thực hành tác chiến phòng không bảo vệ Thủ đô. Đồng thời kiểm chứng tính khả thi đối với các kế hoạch tác chiến; qua đó tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện tư duy lý luận, phương thức tổ chức và vận dụng nghệ thuật tác chiến phòng không trong điều kiện chiến tranh hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Link nội dung đầy đủ và các tin liên quan:
Khai mạc diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững bảo vệ Thủ đô Hà Nội
Giăng “lưới lửa” diệt các mục tiêu bay
Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra, chỉ đạo diễn tập thực binh bắn đạn thật tác chiến Vòm phòng không bền vững bảo vệ Thủ đô
Các hoạt động khác của các đồng chí lãnh đạo Quân đội
Trong tuần qua còn có nhiều hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.
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Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp
Sẵn sàng cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026
Bộ Quốc phòng phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam
Thượng tướng Lê Quang Đạo dự Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027 của Đảng ủy Văn phòng Bộ Quốc phòng
Trung tướng Lê Văn Hướng kiểm tra các nhà trường thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật
Chuẩn bị chu đáo cho kiểm tra toàn diện thực hiện nhiệm vụ năm 2026
Tham gia ý kiến xây dựng Báo cáo tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2026
* Tin quốc tế
Mỹ và NATO thảo luận về xung đột tại Ukraine và Iran
Trong cuộc gặp bất thường diễn ra tối 25-11 tại khu phức hợp Mar-a-Lago, bang Florida (Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine và Iran cũng như tăng cường năng lực quốc phòng của liên minh.
Link nội dung đầy đủ và các tin liên quan:
Mỹ và NATO thảo luận về xung đột tại Ukraine và Iran
Vòng đàm phán Nga - Mỹ - Ukraine tiếp theo có thể diễn ra tại UAE
Mỹ trừng phạt mạng lưới tài chính ngầm của Iran
Mỹ cân nhắc đưa binh sĩ trở lại Syria
Singapore phối hợp với Mỹ kiểm soát hoạt động trung chuyển chip AI
Mỹ công bố thêm 84.000 hồ sơ về vụ khủng bố 11-9
Mỹ: Hàng nghìn chuyến bay của Delta Air Lines bị chậm do sự cố
Mỹ: Hệ thống thông tin tình báo nguồn mở của CIA bị tấn công
Bất đồng về ngân sách và hỗ trợ Ukraine phủ bóng Hội nghị thượng đỉnh EU
Nga, Belarus thống nhất chương trình phối hợp chính sách đối ngoại giai đoạn 2027-2029
Ngày 25-11, Ngoại trưởng Belarus Maxim Ryzhenkov và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã ký chương trình hành động phối hợp trong lĩnh vực chính sách đối ngoại giai đoạn 2027-2029.
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Nga, Belarus thống nhất chương trình phối hợp chính sách đối ngoại giai đoạn 2027-2029
Tổng thống V.Putin: Nga đã ổn định thị trường nhiên liệu trong nước
Triều Tiên thúc đẩy triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật cho nhiều nhiệm vụ quân sự
Phát biểu trong khuôn khổ chuyến thị sát các cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân và viện nghiên cứu vũ khí hạt nhân, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un yêu cầu mở rộng khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong nhiều nhiệm vụ quân sự khác nhau.
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Triều Tiên thúc đẩy triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật cho nhiều nhiệm vụ quân sự
Triều Tiên trục xuất đại diện ngoại giao của Thụy Sĩ
Triều Tiên xem xét đóng cửa văn phòng ngoại giao Thụy Sĩ tại Bình Nhưỡng
Triều Tiên tuyên bố chính sách quân sự mang tính phòng thủ
Trung Quốc lần đầu đưa phi hành gia nước ngoài lên trạm vũ trụ
Ngày 25-11, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-24 (Shenzhou-24), đưa 3 nhà du hành lên Trạm vũ trụ Thiên Cung, trong đó có nhà du hành người Pakistan. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa nhà du hành nước ngoài lên trạm vũ trụ này.
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Trung Quốc lần đầu đưa phi hành gia nước ngoài lên trạm vũ trụ
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tu-lieu-ho-so/van-kien-tu-lieu/ban-tin-tong-hop-tuan-vun-dap-tinh-doan-ket-dac-biet-viet-nam-lao-1066525