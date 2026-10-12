Bản tin Thời sự tối 12/10/2026: Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng

"Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới - năm 2026" diễn ra tối 12/10 tại Hà Nội là dịp biểu dương, ghi nhận những thành tích, đóng góp của 96 nông dân tiêu biểu, đại diện cho gần 18 triệu lao động trong nông nghiệp và trên 60 triệu người dân sinh sống ở khu vực nông thôn.