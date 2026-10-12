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Bản tin Thời sự tối 12/10/2026: Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng

Bản tin Thời sự tối của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Báo Thanh Hóa
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Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/video/ban-tin-thoi-su-toi-12-10-2026-thao-go-diem-nghen-day-nhanh-tien-do-thuc-hien-nhiem-vu-tang-truong-305160.htm