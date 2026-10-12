Bản tin Thời sự tối 12/10/2026: Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng

Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), chiều 12/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2026. Tham dự có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cùng 250 doanh nghiệp, nhà đầu tư tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.