Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 9/11/2026

Đợt mưa to đêm 8/11 và sáng 9/11 là phép thử thực tế đối với các giải pháp chống ngập đô thị vừa được tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo triển khai quyết liệt trong thời gian qua. Tại một số khu vực từng thường xuyên ngập sâu, nước rút chậm, tình trạng đã cải thiện rõ rệt. Nhiều điểm ngập kéo dài trước đây nay tiêu thoát nước nhanh hơn, cho thấy hiệu quả bước đầu từ việc xác định đúng điểm nghẽn và triển khai giải pháp phù hợp.