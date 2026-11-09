Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 9/11/2026
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 9/11/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Ngày làm việc thứ 21, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Hội đồng Dân tộc; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh dự Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Thanh Hóa; Việt Nam - Australia: Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực thi chính sách; Thúc đẩy hợp tác nghị viện, làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Czech.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-9-11-2026-10442598.html