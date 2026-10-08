Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 8/10/2026
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 8/10/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên hội kiến lãnh đạo IPU; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà chủ trì phiên thảo luận tại Hội nghị ASGP; Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc tại Đà Nẵng; Hội nghị Công tác dân nguyện và giám sát năm 2026 khu vực phía Bắc.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-8-10-2026-10433185.html