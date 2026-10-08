Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 8/10/2026

Cả nước hiện có 1.239 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó 890 xã khu vực III, cùng 13.205 thôn đặc biệt khó khăn. Danh sách các thôn, xã này được công bố, điều chỉnh qua nhiều đợt trong năm 2026, là căn cứ để các chính sách ưu tiên của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035 đến đúng địa bàn, đúng người dân.