Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 7/11/2026

Từ ngày 8 đến 11-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản. Chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa hai nước, mở ra cơ hội chuyển sự tin cậy chính trị và những thế mạnh bổ trợ thành năng lực cùng phát triển, đáp ứng các mục tiêu chiến lược của mỗi nước.