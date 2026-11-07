Xã hộiThời sự

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 7/11/2026

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 7/11/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Ngày làm việc thứ 20, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và dự Ngày hội đại đoàn kết tại Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban Pháp luật và Tư pháp họp phiên toàn thể lần thứ 17; Thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết về phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành Tòa án, Kiểm sát.

Đại Biểu Nhân Dân
1509 liên quanGốc

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-7-11-2026-10442365.html