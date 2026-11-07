Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 7/11/2026
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 7/11/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Ngày làm việc thứ 20, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và dự Ngày hội đại đoàn kết tại Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban Pháp luật và Tư pháp họp phiên toàn thể lần thứ 17; Thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết về phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành Tòa án, Kiểm sát.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-7-11-2026-10442365.html