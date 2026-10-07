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Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 7/10/2026

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 7/10/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dự khai mạc Đại hội đồng IPU - 153 tại Tanzania; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Tanzania; Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn.

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Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-7-10-2026-10433035.html