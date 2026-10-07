Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 7/10/2026

Không phải cứ rời nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu là “trái tuyến”. Với một số bệnh, người dân được đi thẳng tới cơ sở cấp chuyên sâu; những trường hợp khác có thể được chuyển cơ sở theo quy định.