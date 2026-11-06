Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 6/11/2026
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 6/11/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Ngày làm việc thứ 19, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành tại Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Lễ trao Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ tỉnh Điện Biên; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam; Tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-6-11-2026-10442253.html