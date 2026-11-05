Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 5/11/2026
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 5/11/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Ngày làm việc thứ 18, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ ra mắt Nhóm Nữ ĐBQH Việt Nam khóa XVI; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp Phái đoàn doanh nghiệp cấp cao châu Âu; Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Quốc hội về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm; Thúc đẩy hợp tác nghị viện Việt Nam - Belarus ngày càng thực chất, hiệu quả.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-5-11-2026-10442093.html