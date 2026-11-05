Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 5/11/2026

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, phong trào chung tay vì người nghèo ở Phú Thọ ngày càng lan tỏa sâu rộng, huy động sự tham gia của các cấp, ngành, doanh nghiệp và Nhân dân. Từ nguồn lực vận động, hàng nghìn hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở, có thêm điều kiện phát triển sản xuất, học sinh được tiếp sức đến trường. Những việc làm thiết thực đã góp phần cải thiện đời sống người dân, tạo động lực giảm nghèo bền vững, thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.