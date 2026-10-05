Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 5/10/2026

Ngày 5/10, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã diễn ra Phiên họp Nhóm công tác Việt Nam-Singapore lần thứ 2 về việc thành lập và vận hành Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.