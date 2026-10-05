Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 5/10/2026
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 5/10/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình "Kết nối yêu thương"; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Lễ Trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; Ngày 10/10 diễn ra Hội thảo Văn hóa 2026 về phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới; Lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-5-10-2026-10432815.html