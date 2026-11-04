Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 4/11/2026

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với không khí lạnh mạnh, gió mạnh trên biển và mưa lớn có khả năng xảy ra trong 10 ngày tới.