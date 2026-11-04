Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 4/11/2026
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 4/11/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Ngày làm việc thứ 17, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc với các cơ quan; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Chương trình gặp mặt kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Phiên khai mạc Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN lần thứ 22 và một số nội dung quan trọng khác.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-4-11-2026-10441890.html