Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 30/9/2026
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 30/9/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Bế mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh; chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, làm việc tại Liên bang Thụy Sĩ...
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-30-9-2026-10432333.html