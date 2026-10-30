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Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 30/10/2026

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 30/10/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Ngày làm việc thứ mười ba, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp đại diện Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố về dự thính Kỳ họp thứ Hai; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Quốc hội Hàn Quốc; Xây dựng cơ chế, chính sách, tạo đà cho du lịch bứt phá; Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại họp phiên toàn thể lần thứ Tám; Mở rộng hợp tác nghị viện, vun đắp quan hệ Việt Nam - Azerbaijan; Lễ ký Quy chế phối hợp sử dụng, quản lý tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật của Văn phòng Quốc hội tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia.

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Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-30-10-2026-10441252.html