Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 30/10/2026
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 30/10/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Ngày làm việc thứ mười ba, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp đại diện Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố về dự thính Kỳ họp thứ Hai; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Quốc hội Hàn Quốc; Xây dựng cơ chế, chính sách, tạo đà cho du lịch bứt phá; Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại họp phiên toàn thể lần thứ Tám; Mở rộng hợp tác nghị viện, vun đắp quan hệ Việt Nam - Azerbaijan; Lễ ký Quy chế phối hợp sử dụng, quản lý tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật của Văn phòng Quốc hội tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-30-10-2026-10441252.html