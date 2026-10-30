Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 30/10/2026

Mô hình “Khu dân cư an toàn giao thông” (ATGT) ở thôn Trà Liên, xã Ái Tử cho thấy công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT gắn với hoạt động tự quản tại cộng đồng đã mang lại hiệu quả. Qua đó, phát huy vai trò phối hợp giữa cấp ủy chi bộ, ban điều hành, ban công tác Mặt trận, lực lượng chức năng và người dân trong phòng ngừa, nhắc nhở vi phạm ngay từ cơ sở.