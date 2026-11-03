Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 3/11/2026
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 3/11/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Ngày làm việc thứ 16, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone; Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Công tác đại biểu; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nghị viện châu Âu tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam; Hợp tác nghị viện là điểm sáng, cơ sở quan trọng thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nga trên mọi lĩnh vực.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-3-11-2026-10441739.html