Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 29/9/2026
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 29/9/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh "3 kỷ luật" trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; Bế mạc Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách lần thứ Nhất, nhiệm kỳ khóa XVI; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh thăm chính thức Lít - va: Tăng cường tin cậy, mở rộng hợp tác giữa hai nước; Thẩm tra sơ bộ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới tiếp xúc cử tri tại Tây Ninh; Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thẩm tra sơ bộ 2 nội dung...
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-29-9-2026-10432190.html