Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 27/11/2026
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 27/11/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, dự phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm khối Quốc hội, HĐND; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự khai mạc Hội thảo Giáo dục 2026; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh tiếp xúc cử tri tại Thanh Hóa;...
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-27-11-2026-10445182.html