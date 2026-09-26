Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 26/9/2026
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 26/9/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm việc tại Lào Cai và Phú Thọ; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp tục các hoạt động tại CHLB Đức; Đoàn khảo sát của Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội làm việc với UBND TP. Đà Nẵng; Tham vấn chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn phát triển công nghiệp văn hóa.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-26-9-2026-10431877.html