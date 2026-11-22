Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 22/11/2026
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 22/11/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Festival quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự Hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào “Người tốt, việc thiện” tại Hà Nội; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Ngày hội Đại đoàn kết và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Hà Tĩnh; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tiếp xúc cử tri tại Sơn La.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-22-11-2026-10444550.html