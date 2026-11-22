Không dừng lại ở những khẩu hiệu, một chiến dịch quy mô lớn kéo dài đến năm 2030 vừa được kích hoạt tại Hà Nội với mục tiêu đưa lối sống xanh vào từng bữa cơm, góc phố đến những dòng sông.