Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 20/11/2026
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 20/11/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Ngày làm việc thứ 26, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh dự Phiên toàn thể thứ hai và Lễ bế mạc Đại hội đồng AIPA - 47; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng chủ trì gặp mặt và làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam;...
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-20-11-2026-10444364.html