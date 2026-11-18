Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 18/11/2026
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 18/11/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Phiên Toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA - 47; gặp Chủ tịch Quốc hội Singapore; ăn sáng làm việc cùng Chủ tịch Quốc hội Lào và Chủ tịch Quốc hội Campuchia; gặp Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei; gặp Chủ tịch Hạ viện Philippines; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Nhân dân Algeria; gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Tây Ban Nha; Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Gia Lai...
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-18-11-2026-10444087.html