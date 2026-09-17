Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17/9/2026
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17/9/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị chuyển giao Bộ học liệu “Bình dân học vụ số” cho Thành ủy Đồng Nai; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác đối ngoại; Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Quốc hội; Bế mạc diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tại Văn phòng Quốc hội.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-17-9-2026-10430888.html