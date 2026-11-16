Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16/11/2026
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16/11/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chánh án Tòa án tối cao Canada, hội kiến Tổng thống Cộng hòa Chile; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Hội thảo về hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Chile tiếp Đoàn Thượng nghị sĩ Chile; Giao lưu thể thao giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-16-11-2026-10443731.html