Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 15/10/2026

Mưa lớn kỷ lục trong ít nhất 80 năm qua gây ngập lụt nghiêm trọng tại Istanbul, thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Chính quyền địa phương ngày 15/10 đang khẩn trương khắc phục hậu quả, trong khi mưa lớn dự báo tiếp diễn đến cuối tuần, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất.