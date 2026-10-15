Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 15/10/2026
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 15/10/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc họp về công tác lập pháp các tháng cuối năm 2026; Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc với UBND tỉnh Gia Lai; Tham vấn chuyên gia về chính sách phát triển công nghiệp văn hóa; Tham vấn chuyên gia về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-15-10-2026-10434132.html