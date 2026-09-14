Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 14/9/2026
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 14/9/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc của Báo Đại biểu Nhân dân; ký ban hành Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội; Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp giữa Việt Nam và Canada.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-14-9-2026-10430537.html