Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 14/11/2026

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, sáng 14/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải quần vợt Hữu nghị năm 2026, với sự tham gia của gần 100 vận động viên không chuyên đến từ các đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các hội hữu nghị và đơn vị của thành phố Hà Nội.