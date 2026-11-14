Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 14/11/2026
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 14/11/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo trao đổi kinh nghiệm lần thứ 13 giữa VPQH Việt Nam và VPQH Lào, tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dự Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Trường Đại học Điện lực; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh hội đàm với Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-14-11-2026-10443466.html