Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 13/10/2026
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 13/10/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây, Trung Quốc; thăm Khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh làm việc với Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Trung - Việt Ba Âm Triều Lỗ; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự Phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Ủy ban Kinh tế và Tài chính; Phiên họp Phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; Hội nghị giao ban báo chí thông tin về Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XVI...
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-13-10-2026-10433848.html