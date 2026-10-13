Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 13/10/2026

Gần một thế kỷ lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh chính trị, trí tuệ và năng lực dẫn dắt dân tộc vượt qua những bước ngoặt lịch sử. Thực tiễn ấy đúc kết bài học sâu sắc về nhận diện thời cuộc, hoạch định đường lối, phát huy sức mạnh nhân dân và tổ chức thực hiện hiệu quả. Kế thừa những giá trị đó, yêu cầu đặt ra hôm nay là tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, tạo nền tảng vững chắc để định hình tầm nhìn và dẫn dắt đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.