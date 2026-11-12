Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 12/11/2026
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 12/11/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Ngày làm việc thứ 24, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón, hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chủ trì họp Ban Chỉ đạo rà soát vị trí việc làm của Đảng ủy Quốc hội;...
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-12-11-2026-10443156.html