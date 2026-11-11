Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 11/11/2026
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 11/11/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Ngày làm việc thứ 23, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; Tiếp tục Phiên họp thứ Tám của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bến Huyện, xã Nam Dương, TP. Bắc Ninh; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Tà Số, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính làm việc với Đoàn tham vấn Điều IV Quỹ IMF; Mở rộng kết nối, củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-11-11-2026-10442952.html