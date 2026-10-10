Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 10/10/2026
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 10/10/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Xây dựng trường nội trú thành ngôi nhà chung của học sinh; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026; dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Sơn La; Văn hóa - nền tảng định hình chất lượng con người và quốc gia.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-10-10-2026-10433469.html