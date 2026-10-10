Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 10/10/2026

Ngày 11/10, chịu sự tác động của dải hội tụ nhiệt đới, TP HCM và khu vực Nam Bộ duy trì mưa diện rộng, có nơi mưa lớn, mưa xảy ra chủ yếu về chiều và tối. Mưa lớn kết hợp với triều cường cao xuất hiện vào sáng sớm, chiều tối cảnh báo nguy cơ ngập ở vùng ven biển, ven sông và vùng trũng thấp, gây ảnh hưởng tới giao thông và các hoạt động khác.