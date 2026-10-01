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Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 1/10/2026

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 1/10/2026 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Cụ Huỳnh Thúc Kháng; Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh tiếp xúc cử tri Thanh Hóa; Phiên họp toàn thể lần thứ Năm của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Công tác đại biểu vận hành các phần mềm chuyên ngành trước 15/10; Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại thẩm tra dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

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Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ban-tin-thoi-su-quoc-hoi-ngay-1-10-2026-10432448.html