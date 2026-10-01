Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 1/10/2026

Xuất phát từ tình huống chiếc xe buýt màu cam đánh lái nhẹ sang trái để tránh một người đi xe máy bị ngã giữa đường, tài xế xe container đi tới bên làn ngược chiều cũng bẻ lái để tránh va chạm. Pha đánh lái gấp khiến phần đầu xe bị xoay 180 độ, trong lúc đó người đi xe máy đã được hỗ trợ đưa vào lề đường an toàn.