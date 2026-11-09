Bản tin thời sự ngày 9-11: TPHCM khởi công gói thầu đầu tiên cải tạo rạch Văn Thánh
Bản tin thời sự 9-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đề xuất hoàn thiện cơ chế bảo vệ người lao động khi khai báo tai nạn lao động; TPHCM khởi công gói thầu đầu tiên cải tạo rạch Văn Thánh; Lâm Đồng: 14 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn cá nóc; Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm Lễ hội Tịch điền.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-9-11-tphcm-khoi-cong-goi-thau-dau-tien-cai-tao-rach-van-thanh-post880906.html