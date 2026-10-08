Bản tin thời sự ngày 8-10: Nam bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo ngập do triều cường dâng cao
Bản tin thời sự 8-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Giải Mai Vàng lần thứ 32: Tiếp nối hành trình, mở ra chặng đường mới; Nam bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo ngập do triều cường dâng cao; TPHCM mưa lớn, nhiều nơi vẫn ngập nặng sau một ngày; Quốc lộ 28B chưa bàn giao đã xuất hiện sụt lún; Sau ca tử vong do viêm phổi tại Nga, Bộ Y tế khuyến cáo; Cận cảnh robot “đấu trí” cờ vua với học sinh.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-8-10-nam-bo-tiep-tuc-mua-lon-canh-bao-ngap-do-trieu-cuong-dang-cao-post875620.html