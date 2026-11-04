Bản tin thời sự ngày 4-11: Hơn 800 doanh nghiệp tham gia chuỗi triển lãm công nghiệp tại TPHCM
Bản tin thời sự 4-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các tin đáng chú ý: Hơn 800 doanh nghiệp tham gia chuỗi triển lãm công nghiệp tại TPHCM; Sân Thống Nhất được cải tạo, hoàn thiện trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc 2026; Dự báo Nam bộ tạm giảm mưa rồi tăng trở lại;...
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-4-11-hon-800-doanh-nghiep-tham-gia-chuoi-trien-lam-cong-nghiep-tai-tphcm-post880067.html