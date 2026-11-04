Bản tin thời sự ngày 4-11: Hơn 800 doanh nghiệp tham gia chuỗi triển lãm công nghiệp tại TPHCM

Bước vào quý 4/2026, nhu cầu tuyển dụng tại Hà Nội "tăng nhiệt" theo nhịp sôi động của mùa mua sắm cuối năm và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Cơ hội việc làm dự báo rộng mở ở các lĩnh vực xây dựng, bán lẻ và dịch vụ...