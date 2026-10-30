Bản tin thời sự ngày 30-10: Thông qua Quy hoạch tổng thể TPHCM giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm

Để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện việc lựa chọn khu đất quy hoạch và triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá đất nhằm huy động các nguồn lực phục vụ phát triển, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước; các khu đất được lựa chọn đảm bảo hiệu quả, phù hợp, đúng với quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển đô thị và phát triển kinh tế - xã hội các khu vực, địa phương và của tỉnh, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật, ngày 28/10/2026 UBND tỉnh đã ra công văn số 7704/UBND-VP4 về thực hiện lựa chọn khu đất quy hoạch và triển khai dự án, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất.