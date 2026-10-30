Bản tin thời sự ngày 30-10: Thông qua Quy hoạch tổng thể TPHCM giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm
Bản tin thời sự ngày 30-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bảo vệ người mua nhà, siết chặt trách nhiệm chủ đầu tư và sàn giao dịch; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi người dân được thụ hưởng; Đồng loạt thi công các hạng mục trọng điểm Dự án đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ...
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-30-10-thong-qua-quy-hoach-tong-the-tphcm-giai-doan-2025-2050-tam-nhin-100-nam-post879285.html