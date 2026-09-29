Bản tin thời sự ngày 29-9: Hơn 80.000 cán bộ, đảng viên dự hội nghị triển khai nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị
Bản tin thời sự ngày 29-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM: Phát triển du lịch mũi nhọn và xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ; Đã quy tập 672 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; Mở không gian tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng; Ngày mai 30-9, Hà Nội nắng nóng, TPHCM có mưa rào và dông...
THANH QUANG (Tổng hợp)
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-29-9-hon-80000-can-bo-dang-vien-du-hoi-nghi-trien-khai-nghi-quyet-chi-thi-cua-bo-chinh-tri-post874083.html