Bản tin thời sự ngày 29-9: Hơn 80.000 cán bộ, đảng viên dự hội nghị triển khai nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Đó là đề nghị của anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam với Hội Sinh viên tỉnh Lâm Đồng khoá I. Trong đó, anh nhấn mạnh lấy nhu cầu chính đáng của sinh viên làm trung tâm, gắn phong trào với nghiên cứu, khởi nghiệp, chuyển đổi số và những vấn đề thực tiễn của địa phương.