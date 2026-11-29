Bản tin thời sự ngày 29-11: Huy động hơn 100 người khắc phục sạt lở đường sắt Bắc - Nam đoạn qua Gia Lai
Bản tin thời sự ngày 29-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Dự báo 2 ngày tới Nam bộ giảm mưa; Quảng Ngãi: Sạt lở ăn sâu hơn 60m, cuốn trôi nhà dân; Huy động hơn 100 người khắc phục sạt lở đường sắt Bắc - Nam qua Gia Lai; Xuyên đêm đưa bệnh nhân nguy kịch từ đảo Thổ Chu về đất liền...
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-29-11-huy-dong-hon-100-nguoi-khac-phuc-sat-lo-duong-sat-bac-nam-doan-qua-gia-lai-post884321.html