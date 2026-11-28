Trong hành trình phát triển của mỗi quốc gia, văn hóa không chỉ làm nên bản sắc mà còn kết tinh sức mạnh tinh thần, hun đúc ý chí và khát vọng của cả dân tộc. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, phát huy sức mạnh văn hóa không chỉ là yêu cầu gìn giữ cội nguồn, mà còn là khơi thông nguồn lực nội sinh, tạo động lực cho khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.