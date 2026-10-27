Bản tin thời sự ngày 27-10: Bộ Y tế giải thích rõ đề xuất hiến mô, tạng ở trẻ em
Bản tin thời sự ngày 27-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bộ y tế lý giải các đề xuất mới về hiến mô, tạng ở trẻ dưới 18 tuổi; Việt Nam cần phát triển nguồn chuyên gia lĩnh vực tài chính; Xét xử nhóm lừa đảo Mr Pips: Tin lời hứa “đầu tư chắc thắng”, mất hàng tỷ đồng; Dự báo Nam bộ có mưa to trong 2-3 ngày tới; Dã quỳ bung nở, thu hút du khách đến Đà Lạt.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-27-10-bo-y-te-giai-thich-ro-de-xuat-hien-mo-tang-o-tre-em-post878768.html