Bản tin thời sự ngày 27-10: Bộ Y tế giải thích rõ đề xuất hiến mô, tạng ở trẻ em

Họ là những nghệ sĩ đến từ khắp mọi miền đất nước, có cả những nghệ sĩ đa quốc gia, gặp nhau ban đầu ở tình yêu nghệ thuật, đặc biệt với hội họa. Họ cùng chia sẻ sáng tác tranh trên không gian số, đồng cảm nghệ thuật. Rồi từ những kết nối tưởng như vô hình ấy, người nghệ sĩ tìm thấy nhau ngoài đời, cùng treo tranh trong một không gian chung, cùng chia sẻ những rung động sáng tạo và hướng nghệ thuật đến những điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Triển lãm Vietnam Art Space – Kết nối Nghệ thuật 2026, đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, là một hành trình đẹp như thế.