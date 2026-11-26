Bản tin thời sự ngày 26-11: Khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026
Bản tin thời sự ngày 26-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khởi công dự án cáp quang biển kết nối Việt Nam - Singapore - Thái Lan; Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026: Nâng giá trị giải thưởng, thêm hạng mục Fair Play; Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 13-12...
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-26-11-khoi-dong-giai-thuong-qua-bong-vang-viet-nam-2026-post883823.html