Bản tin thời sự ngày 26-10: Xét xử Mr Pips, Shark Bình cùng 186 bị cáo khác
Bản tin thời sự ngày 26-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM đề xuất hợp tác với Ấn Độ về AI, bán dẫn và nhân lực công nghệ cao; Nam bộ chuẩn bị đón triều cường; Xét xử Mr Pips, Shark Bình cùng 186 bị cáo khác; Nuôi ốc bươu bằng đinh lăng, ngải cứu, thu tiền tỷ mỗi năm;...
THANH QUANG (Tổng hợp)
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-26-10-xet-xu-mr-pips-shark-binh-cung-186-bi-cao-khac-post878579.html